Island: Leiche gefunden – ist es der vermisste Deutsche?

Aktualisiert am 29.07.2022 - 13:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei einer groß angelegten Suche nach einem vermissten Deutschen ist auf Island ein Toter gefunden worden. Ein Hubschrauber der Küstenwache fand die Leiche am Donnerstagabend im entlegenen Nordosten der Insel im Nordatlantik, wie die zuständige Polizei in der Nacht zum Freitag auf Facebook schrieb. Sie geht davon aus, dass es sich um die gesuchte Person handelt. Dies müsse jedoch noch offiziell bestätigt werden.

Rund 200 Menschen und der Hubschrauber hatten nach Angaben des isländischen Rundfunks am Donnerstag in der Nähe von Akureyri nach einem deutschen Alleinreisenden gesucht. Zuvor war ein Hinweis eingegangen, dass das Fahrzeug des 1947 geborenen Mannes seit Tagen in einem Wandergebiet stillstehe.