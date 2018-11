Nach Aufruf auf Twitter

Norman findet seinen obdachlosen Vater wieder

17.11.2018, 21:35 Uhr | dru, t-online.de

Diese Suchmeldung bewegte viele Menschen auf Twitter. Nun ist der obdachlose Vater von Norman wieder aufgetaucht. Ein Foto liefert den Beweis. "Das ist Papa", sagt Norman.

Norman hat seinen Papa Klaus wieder gefunden. Anfang der Woche hatte der junge Mann eine Suche nach seinem obdachlosen Vater auf Twitter gestartet. Nun erhielt er die erlösende Nachricht: Ein Foto, dass seinen Vater lebendig und offenbar wohlauf zeigt.

"Ich sehe mir das Bild wieder und wieder an, weil ich schon gar nicht mehr daran geglaubt habe", schreibt Norman auf Twitter. "Aber ja, ganz sicher, das ist Papa." Und erleichtert fügt er hinzu: "Hallo, wir haben uns Sorgen gemacht."

Ich sehe mir das Bild wieder und wieder an, weil ich schon gar nicht mehr daran geglaubt habe, aber ja, ganz sicher, das ist Papa, er lebt und wie er die Augenbrauen hebt, als verstehe er den ganzen Trubel gar nicht.



HALLO, WIR HABEN UNS SORGEN GEMACHT pic.twitter.com/Rss4KPHjnl — norman (@deinTherapeut) November 16, 2018

Norman hielt seinen Vater schon für tot

Norman lebt in den USA, er macht dort ein Au-Pair-Jahr. Follower in den sozialen Medien berichten ihm, wie es seinem Vater geht, der in Hamburg auf der Straße lebt. Klaus hatte die Familie verlassen, nachdem er seinen Job verlor und dem Alkohol verfiel. Norman hielt ihn schon für tot, bis er ein Foto von Papa Klaus über WhatsApp bekam. Das war kurz bevor er in die USA aufbrach.

Damals startete Norman schon einmal einen Suchaufruf auf Twitter, um den verloren geglaubten Vater wiederzufinden – mit Erfolg. Jemand hatte Klaus auf dem Foto wiedererkannt. "Ich konnte ihn nie direkt erreichen, er hat kein Handy. Aber ich habe mit einigen seiner Freunde und Bekannten Kontakt", sagte Norman zu t-online.de. Einmal, im Januar, konnten sich die beiden sogar kurz in Hamburg sehen.

"Ich suche meinen Papa – erneut"

Als Norman nun wieder tagelang kein Lebenszeichen von seinem Vater bekam, mobilisierte er ein zweites Mal seine Follower. "Ich suche meinen Papa – erneut", schrieb er am Dienstag in einem Twitter-Post. "Ich kann ihn nicht noch mal verlieren."





Norman schrieb, dass sein Vater in Hamburg lebe und sich zuletzt nicht an seinen üblichen Plätzen aufgehalten habe. Norman befürchtete, ihm sei etwas zugestoßen. Die Twitter-Gemeinde bat er, seinen Aufruf zu teilen und sich mit Hinweisen bei ihm zu melden.

Und tatsächlich: Norman bekam Hilfe. In Hamburg-Hamm klebte jemand Dutzende Plakate: "Dieser Obdachlose wird vermisst", stand darauf. Auch Klaus' Freunde suchten mit. Nun die gute Nachricht: Ein Follower fand Klaus am Freitagabend und schickte Norman ein Foto. Der Papa ist wieder da.