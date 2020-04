Das ist das Welt-Pressefoto des Jahres

Der Gewinner des diesjährigen "World Press Photo Award" steht fest: Der Fotograf hat eine eine beeindruckende Szene im Sudan festgehalten. Sein Bild wurde nun dem renommierten Preis gekrönt.

Ein Foto von jungen Demonstranten im Sudan ist zum Welt-Pressefoto gekürt worden. Die Aufnahme des AFP-Fotografen Yasuyoshi Chiba wurde am Donnerstag in Amsterdam als bestes Pressefoto des Jahres mit dem renommierten World Press Photo Award ausgezeichnet.



Das am 19. Juni 2019 in der Hauptstadt Khartum aufgenommene Bild zeigt, wie ein junger Sudaner umgeben von anderen Demonstranten im Dunklen inbrünstig ein Gedicht rezitiert – erhellt wird das Bild nur von Handylichtern der Umstehenden.

Just announced: the World Press Photo of the Year is ‘Straight Voice’ by Yasuyoshi Chiba, Japan, Agence France-Presse. Discover the stories that matter, chosen by an independent jury: https://t.co/j7Jiur7KJC #WPPh2020 pic.twitter.com/RcUEVoAJuu