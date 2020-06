Betrunken auf Bahnstrecke gelegt

Zug rollt über schlafenden 15-Jährigen

24.06.2020, 09:14 Uhr | dpa

Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz: Ein betrunkener Jugendlicher schlief auf der Bahnstrecke und wurde vom Zug überrollt (Symbolbild). (Quelle: Jan Huebner/imago images)

In Rheinland-Pfalz hat sich ein betrunkener Jugendlicher zum Schlafen auf eine Bahnstrecke gelegt und wurde daraufhin von einem Zug überrollt – wie durch ein Wunder hat er sich dabei nicht verletzt.

Mit großem Glück ist ein 15 Jahre alter, betrunkener Jugendlicher an einer Bahnstrecke bei der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Kirn nur knapp dem Tod entgangen.

Der Jugendliche hatte sich nach einem Treffen mit Freunden in Kirn im Kreis Bad Kreuznach auf dem Heimweg ausruhen wollen – und sich dabei in der Nacht zum Mittwoch unbewusst zwischen zwei Schienen auf das Gleisbett einer Bahnstrecke gelegt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der 15-Jährige schlief ein und merkte nicht, wie ein Regionalzug über ihn hinweg fuhr.

"Zweiten Geburtstag"

Der Zugführer bemerkte den Jugendlichen und alarmierte umgehend die Leitstelle der Bahn. Der Bahnverkehr wurde auf dem Abschnitt der Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Saarbrücken gesperrt. Rettungskräfte fanden den Jugendlichen unversehrt und mussten ihn wecken.



Der 15-Jährige gab an, nicht zu wissen, wo er sich befunden habe. Ihm wurde mit einem eindringlichen Gespräch verdeutlicht, dass er "den heutigen Tag auch als zweiten Geburtstag ansehen könnte", wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Danach wurde er in die Obhut des Vaters übergeben.