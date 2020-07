Feuerwehreinsatz in Ingelheim

Mädchen in Bahnhofsschließfach eingesperrt

06.07.2020, 17:04 Uhr | dpa

Schließfächer im Bahnhof: In Ingelheim kletterte ein Mädchen hinein – und kam nicht mehr heraus. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

In einem Bahnhof in Rheinland-Pfalz ist ein Mädchen in einem Schließfach eingeschlossen worden – offenbar versehentlich. Die Feuerwehr musste anrücken.

Eine Zwölfjährige ist im Ingelheimer Bahnhof in ein Schließfach geklettert – und musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden. Das Mädchen sei aus Spaß selbst in das Schließfach geklettert, wie die Polizei mitteilte. Ein Freund sei dann nach eigenen Angaben aus Versehen gegen die Tür gestoßen. Diese fiel dadurch zu und ließ sich nicht mehr öffnen.

Feuerwehrleute befreiten die Zwölfjährige am Samstagabend. Sie wurde unverletzt an ihren Vater übergeben.