Vermisste Elfjährige offenbar bei Sekte aufgetaucht

Im Landkreis Dillingen in Bayern ist am Samstag eine Elfjährige verschwunden. Erste Suchaktionen blieben erfolglos – doch nun gibt eine E-Mail einen Hinweis darauf, wo sich das Mädchen aufhalten könnte.

Dem Mädchen, das am Samstag in Holzheim-Eppisburg im bayerischen Landkreis Dillingen verschwunden war, geht es offenbar gut. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, befindet sich die Elfjährige bei ihren leiblichen Eltern, die der Sekte "Zwölf Stämme" angehören. Ein Mitglied habe sich per E-Mail bei den Pflegeeltern gemeldet.



Sie sollten sich keine Sorgen machen, hieß es dem Bayerischen Rundfunk zufolge in der Nachricht. Dem Mädchen gehe es gut, sie sei bei ihren Eltern. Die leiblichen Eltern sollen regelmäßig Kontakt zu ihrer Tochter gehabt haben. Ende September hätten sie sich zuletzt gesehen.



Die Polizei hat die Suche nach dem Mädchen vorerst eingestellt. Nun stünden laut der Kripo Dillingen die Ermittlungen im Fokus.

Beim Joggen verschwunden

Das Mädchen war am Samstag gegen 15 Uhr an ihrem Wohnhaus in der Gemeinde zum Joggen aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. Die Polizei hatte daraufhin eine groß angelegte Suchaktion gestartet.



Der Glaubensgemeinschaft "Zwölf Stämme" wurde in der Vergangenheit anhand von Undercover-Aufnahmen eines RTL-Reporters nachgewiesen, dass die Kinder der Sekte unter anderem mit Ruten gezüchtigt wurden. Rund 40 Kinder wurden daraufhin in Obhut genommen.