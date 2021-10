Krönung der 45-jährigen Ehe

Frau wird mit 70 erstmals Mutter

19.10.2021, 13:50 Uhr | lw, t-online

Eine Frau hält ihr Baby: In Indien ist eine 70-Jährige erstmals Mutter geworden. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Es grenzt an ein Wunder: Eine Frau hat in Indien mit 70 Jahren ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Sie und ihr Ehemann versuchten wohl sehr lange, Nachwuchs zu bekommen. Die älteste Mutter der Welt ist sie allerdings nicht.

Verspätetes Babyglück: In Indien ist eine Frau mit 70 Jahren erstmals Mutter geworden. Damit ist Jivunben Rabari eine der ältesten Mütter der Welt. Wie mehrere Medien übereinstimmen berichteten, ist Rabari seit 45 Jahren mit ihrem Mann Maldhari (75) verheiratet. Sie hätten jahrelang vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen – bis jetzt. Die beiden sind nun Eltern eines gesunden Jungen. Den Berichten zufolge sei der Sohn durch künstliche Befruchtung erzeugt worden.



Der Arzt, der dem Paar geholfen hatte, sagte der britischen Zeitung "Mirror": "Als sie das erste Mal zu uns kamen, sagten wir ihnen, dass sie in einem so hohen Alter kein Kind mehr bekommen könnten, aber sie bestanden darauf." Es sei einer der seltensten Fälle, die er bislang gesehen hat. Offiziell kann Rabari ihr Alter nicht beweisen, da sie keinen Ausweis hat, aber sie gibt selbst an, 70 Jahre alt zu sein.

Den Rekord der ältesten Mutter der Welt hält dennoch eine andere Frau: Die Inderin Mangayamma Yaramati brachte 2019 im Alter von 74 Jahren Zwillinge zur Welt. Die Chancen einer Frau in den 70ern, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, sind sehr gering, da die meisten Frauen zwischen Ende 40 und Anfang 50 in die Wechseljahre kommen und dann nicht mehr fruchtbar sind.