Lesedauer: 2 Min.

Ihre Eltern wurden getötet, das Baby verschwand – nun haben texanische Ermittler Holly Crouse aufgespĂŒrt. Mitglieder eines Kults sollen das Kind in den 80er-Jahren geraubt haben.

Die Eltern wurden 1981 in Texas getötet, so dass sie kaum noch zu identifizieren waren. Das Kind aber, noch im SĂ€uglingsalter, war spurlos vom Tatort verschwunden. Nun haben die Behörden "Baby Holly" Crouse gefunden: Die Frau ist inzwischen 42 Jahre alt, lebt wohlauf in Oklahoma und hat selbst fĂŒnf Kinder.