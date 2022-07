Alpenwanderer überlebt sieben Tage in einer Felsspalte

Ein italienischer Wanderer hat nach einem Absturz sieben Tage ohne Essen und fast ohne Wasser ├╝berlebt. Der 31-J├Ąhrige wurde am Samstag von den Rettungskr├Ąften in einer Felsspalte am Berg Matajur an der Grenze zu Slowenien entdeckt und geborgen. Er war sieben Tage zuvor bei einer Solo-Exkursion in die Spalte gest├╝rzt, wobei er seinen Rucksack mit dem Handy, Proviant und Wasser verlor.