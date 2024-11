Wanderer findet toten Deutschen in Tirol

In einem Bachbett

In einem Bachbett findet ein Wanderer eine Leiche. Es stellt sich heraus, dass es ein Mann aus Deutschland ist.

Ein deutscher Wanderer war in der Entenlochklamm bei Kössen in Tirol unterwegs, als er eine Leiche entdeckte. Nahe einer Hängebrücke lag ein toter Mann im Flussbett, wie die "Allgäuer Zeitung" berichtet. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde den Angaben zufolge per Hubschrauber geborgen.