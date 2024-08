Ein politisches Erdbeben droht

Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September wirft diese Stimmung drängende Fragen auf: Warum neigen so viele Menschen in Ostdeutschland einer extremistischen oder populistischen Partei zu? Woher kommt die Wut auf die anderen Parteien und was macht die Situation in diesen Ländern so speziell?