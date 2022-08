Ukraine: Diese Aufnahmen erschüttern die Welt

Sechs Monate dauert Putins brutaler Krieg in der Ukraine nun an. Aus dem Blitzkrieg wurde eine Abnutzungsschlacht – die Bilder des Schreckens im Video.

Am 24. Februar 2022 schlugen in vielen Teilen der Ukraine erste Raketen der russischen Luftwaffe ein. Ein halbes Jahr später kommen die russischen Truppen nur noch schleppend voran – ausgebremst von der starken Verteidigung und mitunter spektakulären Gegenschlägen der ukrainischen Streitkräfte. Am heutigen Nationalfeiertag der Unabhängigkeit ist in der Ukraine nichts mehr, wie es einmal war.