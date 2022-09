Ukraine: Aufnahmen zeigen Kriegsgräuel in Trümmern von Mariupol

Aufnahmen zeigen Kriegsgräuel in den Trümmern von Mariupol

Monatelang stand die Stadt unter Beschuss, tausende Menschen wurden getötet: Noch immer sollen in den Ruinen von Mariupol menschliche Überreste liegen.

Was von Mariupol übrig ist, sind offenbar nur noch Ruinen: Die Hafenstadt wurde kurz nach Kriegsbeginn im Februar von prorussischen Truppen eingeschlossen und Ende Mai nach monatelangen schweren Gefechten vollständig eingenommen. In der Zeit wurde die Stadt, in der vor dem Krieg mehr als 400.000 Menschen lebten, fast vollständig zerstört.