US-Präsident Donald Trump hat Russlands Verbündeten wie China und Indien mit Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht. Die USA würden die sogenannten Sekundärzölle erheben, wenn es in 50 Tagen keine Waffenruhe-Vereinbarung im Ukraine-Krieg gebe, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus.

Trump und Rutte kündigten darüber hinaus an, dass Nato-Staaten künftig Waffen aus den USA erwerben, die an die Ukraine weitergegeben werden können. Rutte sprach davon, dass sich unter anderem Deutschland, Kanada, Großbritannien oder Finnland an dem Erwerb der Waffen beteiligen werden. Die Vereinbarung bedeute laut Rutten, "dass die Ukraine ihre Hände an wirklich massive Mengen an militärischer Ausrüstung bekommen."