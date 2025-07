Pistorius will weitreichende Raketen in den USA besorgen

Boris Pistorius will in den USA ein weitreichendes Raketensystem kaufen. Damit soll eine Lücke bei der Bundeswehr geschlossen werden. Auch zum Kauf von Patriots macht er eine Ansage.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius fordert bei dem geplanten Kauf von Patriot-Luftabwehrraketen und anderen Waffen für die Ukraine die Beteiligung anderer Nato-Länder. Deutschland werde seinen Teil leisten, sagte er am Montagabend nach dem Treffen mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in der ARD . Klar sei aber: "Hier müssen alle gewissermaßen ihre Portemonnaies öffnen."

Pistorius: "Das basiert auf Verlässlichkeit und Vertrauen"

Zudem kündigte Pistorius an, dass Deutschland in den USA auch die weitreichende Präzisionswaffe Typhon beschaffen will, mit der Raketen mit einer Reichweite von etwa 2000 Kilometern abgefeuert werden können. "Vereinfacht ausgedrückt sind das landbasierte Abschussrampen, mit denen unterschiedliche Lenkflugkörper auf verschiedene Distanzen verschossen werden können", sagte der SPD-Politiker bei seinem Besuch in Washington vor Journalisten.