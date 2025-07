Donald Trump will eine "wichtige Erklärung" zu Russland und der Ukraine abgeben. Der US-Präsident zeigt sich "enttäuscht" von Wladimir Putin. Doch was folgt daraus?

An diesem Montag reist Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Treffen, das eine neue Zäsur in der Ukraine-Politik der westlichen Unterstützer markieren könnte. Der Niederländer trifft sich am Nachmittag in Washington mit US-Präsident Donald Trump. Große Teile der Weltöffentlichkeit blicken gespannt auf den Termin, denn Trump hatte bereits in der vergangenen Woche für diesen Montag eine "wichtige Erklärung" mit Blick auf Russland und die Ukraine angekündigt.