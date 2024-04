Videotranskript lesen

Eine Drohne fliegt über eine Siedlung im Osten der Ukraine.

Hier in Otscheretyne, im Oblast Donezk, liegt kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die russischen Besatzungstruppen haben die Siedlung nach andauernden Angriffen in den vergangenen Tagen fast vollständig eingenommen.

In diesem Ort lebte bis zuletzt auch die 98-jährige Lidia. Das Haus, das sie mit eigenen Händen gebaut hatte, wurde von den russischen Angreifern zerstört.

Ihr gelingt die Flucht, wie durch ein Wunder schafft es die Rentnerin, fast 10 Kilometer zu Fuß zu fliehen – bis sie schließlich auf ukrainische Soldaten trifft, die sie in Sicherheit bringen.

Später schildert Lidia, was sie erlebte:

"Es war schrecklich. Schüsse weckten mich. Mit meinem Sohn und seiner Verlobten rannten wir los."

"Ich fiel hin und schlief ein. Dann wachte ich auf und ging weiter, fiel aber wieder hin."

"Ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und ich werde auch diesen Krieg überleben. Aber dieser Krieg ist schlimmer. Im Zweiten Weltkrieg brannte kein einziges Haus in unserem Dorf ab – und jetzt ist nichts mehr übrig."

Die Schilderungen der 98-Jährigen zeigen eindrücklich, wie viel Leid und Schrecken der russische Angriffskrieg für die Menschen in der Ukraine bringt.

Immer wieder greift Russland auch zivile Ziele in der Ukraine an, die fernab militärischer Einrichtungen liegen. Ganze Dörfer und Siedlungen wurden bereits dem Erdboden gleichgemacht.