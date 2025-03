Aktualisiert am 25.03.2025 - 09:03 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Die US-Regierung unterstreicht ihren Anspruch auf Grönland: Vizepräsident J. D. Vance hat in einem Interview mit Fox News harsche Worte in Richtung Dänemark geschickt. Vance erklärte, dass Dänemark "kein guter Verbündeter" sei. In seiner Darstellung werde dadurch die "nationale Sicherheit" der USA gefährdet.