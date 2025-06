Für Putin hört der Ärger nicht auf

Boot in Flammen – Menschen in Panik

Die Ukraine erwartet eine russische Offensive an mehreren Fronten. Das setzt die Verteidiger im eigenen Land unter Druck. Doch bisher muss auch Kremlchef Wladimir Putin empfindliche Rückschläge hinnehmen.

Der Friedensprozess im Ukrainekrieg scheint in einer Sackgasse zu stecken. Nachdem der Kreml zunächst unannehmbar hohe Forderungen an die Ukraine gestellt hatte, folgten nun weitere an die Adresse der Nato und der USA.

So forderte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Dienstag von den USA, "die Ursachen für die grundlegenden Widersprüche zwischen uns im Bereich der Sicherheit zu beseitigen." An welche Ursachen Rjabkow, der für die strategische Rüstung Russlands zuständig ist, dabei dachte, machte er auch gleich klar: Die Nato-Erweiterung stehe dabei an erster Stelle. "Ohne die Lösung dieses für uns grundlegenden und akuten Problems ist es schlichtweg unmöglich, den aktuellen Konflikt im euroatlantischen Raum zu lösen."

Die Nato soll sich also mit Blick auf mögliche Erweiterungen selbst einschränken und möglicherweise sogar ihre Osterweiterung rückabwickeln. Diese Forderungen der russischen Führung sind nicht neu. Dennoch überrascht der Zeitpunkt, zeugen sie doch von einem Gefühl der Stärke und Überlegenheit, was sich allerdings militärisch derzeit nicht so eindeutig darstellt. Denn Putins Armee und Russland müssen aktuell empfindliche Rückschläge hinnehmen.

Russland nutzt Personalnot der Ukraine

Zwar befindet sich Russland in der Ukraine weiterhin in der Offensive, hat ein Übergewicht an fast allen Frontabschnitten. Aber die russische Armee kommt nur langsam voran. Im Jahr 2024 eroberte sie 4.200 Quadratkilometer des ukrainischen Staatsgebietes, das sind gerade einmal 0,7 Prozent der Gesamtfläche der Ukraine.

Die langsamen operativen Fortschritte und überschaubaren Gebietsgewinne zeugen davon, dass Russland weniger überlegen ist, als das Land vorgibt. Der Ukrainekrieg ist vor allem ein Abnutzungskrieg. Am Ende wird daher die Seite gewinnen, die über längere Zeit mehr Soldaten, Rüstungsgüter und Geld zur Verfügung stellen kann.

Das beutetet im Umkehrschluss: Die Einnahme von Gelände hat in dem Konflikt für keine der beiden Kriegsparteien oberste Priorität. Sondern es geht darum, die Verluste an Soldaten, Kriegsgerät und Logistik des Gegners langfristig hochzuhalten und die eigenen Verluste zu minimieren.

Deswegen greift die russische Armee aktuell dort an, wo sie wenig Widerstand vermutet. Putins Truppen sollen demnächst die Regionalgrenze nach Dnipropetrowsk überschreiten, obwohl Russland diese ukrainische Oblast zumindest nicht offiziell annektiert hat. Gleichzeitig soll der Kreml offenbar 50.000 Soldaten an der ukrainisch-russischen Grenze zusammengezogen haben. Moskau will hier anscheinend eine Pufferzone errichten, um das eigene Staatsgebiet besser schützen zu können.

Aber die übergeordnete Strategie ist eine andere: Putins Generäle möchten die Front so weit wie möglich in die Länge ziehen, damit sich durch die angespannte Personalsituation bei der ukrainischen Armee Lücken auftun, die Moskau dann für sich nutzen möchte.

