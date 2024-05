In jeder Region Russlands

Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine gilt der russische Präsident Wladimir Putin als ein sehr vorsichtiger Mann. Bereits während der Corona-Pandemie soll sich der Präsident fast schon hermetisch abgeschirmt haben – zudem soll der Kreml-Führer regelmäßig Doppelgänger bei öffentlichen Auftritten einsetzen.

Putin als 'Dracula' in seinen 'Kerkern'

In einer ukrainischen Nachrichtensendung vom 23. Mai sagt Andrii Jusow, Mitarbeiter des DIU: "Die Informationen über Putins Bunker sind bekannt und werden ständig aktualisiert. Einer der Decknamen des russischen Diktators ist 'Bunkernyi'". Laut Jusow genießt Putin das "Versteck-Spielen" in diesen Bunkern, den er im Übrigen als Graf Dracula und seine Bunker als Kerker bezeichnet. Jedoch bleibt Jusow in seiner Beschreibung der russischen Anlagen vage – wohl aus strategischen Gründen.