50 Leopard-Panzer in die Ukraine geliefert

Rheinmetall betreibt in der Ukraine eine eigene Werkstatt, in der nicht nur beschädigte Panzer repariert werden, sondern auch solche Modifizierungen vorgenommen werden können. Zudem will das Unternehmen den neuen Schützenpanzer Lynx in der Ukraine fertigen, darüber hinaus eine Munitionsfabrik errichten.