Aktualisiert am 10.06.2022 - 12:49 Uhr

Aktualisiert am 10.06.2022 - 12:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Taucher haben vor der englischen K├╝ste das Kriegsschiff "Gloucester" gefunden. Unter anderem an Bord: jahrhundertealte Flaschen Wein. Die Entdeckung war lange geheim gehalten worden.

Vor der englischen Nordseek├╝ste wurde ein legend├Ąres Schiffswrack aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Wie die University of East Anglia am Freitag mitteilte, handelt es sich um das im Jahr 1682 gesunkene Kriegsschiff "Gloucester", das bei seiner Havarie auch den sp├Ąteren K├Ânig James II. an Bord hatte.