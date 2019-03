Drei Astronauten fliegen ins All

Hier sehen Sie den Raketen-Start im Live-Stream

14.03.2019, 12:54 Uhr | iger, t-online.de

Für drei Astronauten heißt es nun Abflug aus Kasachstan: Die Rakete startet nach dem Fehlstart vor fünf Monaten erneut zur ISS. Hier können sie den Start live verfolgen.



Beim letzten Versuch Mitte Oktober scheiterte die Raumfahrtmission nach einem missglückten Start und musste abgebrochen werden. Die Astronauten konnten unverletzt geborgen werden. Die Trägerrakete hatte sich kurz nach dem Start aufgrund von technischen Problemen abgeschaltet und war abgestürzt.



Zur Raummission bereit: Christina Koch (NASA), Alexey Ovchinin (Rocosmos) und Nick Hague (NASA) während eines Trainings vor dem Start am 14. März. (Quelle: NASA)



Mit an Bord waren Alexej Owtschinin und Nick Hague. Jetzt versuchen die beiden erneut ihr Glück. Am Donnerstag um 20.14 Uhr hebt die Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation ISS ab. In der Sojus-Kapsel befindet sich ebenfalls die US-Amerikanerin Christina Koch. Nach rund sechs Stunden Flugzeit sollen sie ihr Ziel erreicht haben.



Hier können Sie den Start live mitverfolgen:

Derzeit befinden sich auf der ISS der Russe Oleg Kononenko, der Kanadier David Saint-Jacques und die US-Astronautin Anne McClain. Insgesamt sind dann sechs Astronauten auf der Raumstation. Zusammen mit Koch soll McClain Ende des Monats den ersten ausschließlich mit Astronautinnen besetzten Außeneinsatz überhaupt durchführen.