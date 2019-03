Meteor setzte Energie wie zehn Hiroshima-Atombomben frei

Fast unbemerkt ist ein Brocken aus dem Weltraum in der See zwischen Alaska und Russland eingeschlagen. Es folgte eine Detonation wie von 173 Tonnen Sprengstoff TNT. Doch die Reaktion ließ auf sich warten.

Mit einer gewaltigen Explosion ist ein Meteoroid beim Eintritt in die Erdatmosphäre auseinandergebrochen – und keiner hat es mitbekommen. Bereits am 18. Dezember 2018, kurz vor Mitternacht explodierte der Weltraumbrocken nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa über der zwischen Alaska und Russland gelegenen Beringsee.



Der Astrophysiker Peter Brown von der kanadischen University of Western Ontario wies den Meteor durch die Auswertung von Daten weltweiter Forschungsstationen nach. Auf Bildern des japanischen Wettersatelliten Himawari-8 fand sich schließlich sogar ein Foto des im Feuerrauch niedergehenden Meteors, wie das britische Magazin "New Scientist" am Montag online berichtete.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb