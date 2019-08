Seltene Aufnahmen zeigen Meteoriteneinschlag auf dem Jupiter

Ein vermeintlich großer Meteorit schlägt auf dem Jupiter ein – kein seltenes Ereignis. Durchaus ungewöhnlich ist es aber, dass ein solcher Einschlag gefilmt wird. Einem Fotografen in den USA ist das nun gelungen.

Faszinierende Bilder: Der Astrofotograf Ethan Chappel hat in Texas besondere Aufnahmen des Planeten Jupiter gemacht. Meteoriteneinschläge kommen dort zwar öfter vor, auf Video festgehalten werden sie jedoch selten. Chappel veröffentlichte seine Beobachtungen vom 7. August auf Twitter. Dazu schreibt er: "Ich habe Jupiter heute Nacht beobachtet. Sieht sehr nach einem Aufprall im südlichen Äquatorial-Gürtel aus." Der weiße Punkt, der kurz erscheint und dann schnell wieder erlischt, sieht aus wie ein Blitz. Aus diesem Grund könnte es sich um einen Asteroiden handeln, der auf die Oberfläche des riesigen Gasplaneten geprallt ist.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP