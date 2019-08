Tragödie in Niedersachsen

Dreijähriger von Folienverlege-Maschine getötet

09.08.2019, 11:52 Uhr | AFP, dpa, rok

Ein Kind läuft plötzlich in den Arbeitsbereich einer Landwirtschaftsmaschine, wird erfasst und schwer verletzt. Der Dreijährige stirbt noch am Unfallort.

Ein dreijähriger Junge ist bei einem Unfall auf einem Bauernhof im niedersächsischen Fintel ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Rotenburg an der Wümme mitteilte, geriet das Kind unbemerkt in den Arbeitsbereich einer an einem Traktor befestigten Maschine, die Folie auf einer größeren Menge Silagefutter verlegte.







Nach Angaben der Beamten wurde der Traktor von einem 58-Jährigen bedient, als der Dreijährige am Donnerstagnachmittag plötzlich in den Arbeitsbereich lief und von der Maschine erfasst wurde. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.