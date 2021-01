Ungewöhnliche Lösungen

Umarmungen trotz Corona - Eine Plastikplane hilft

15.01.2021, 18:33 Uhr | dpa

Eine Kunststoffplane trennt Alida und ihren Mann Salvatore, einen Corona-Patienten, im sogenannten Umarmungszelt im New Castelli's Hospital in Italien. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa. (Quelle: dpa)