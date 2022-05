Will H├Âcke in den AfD-Vorstand?

Ein Kind braucht mehr als nur die Mutter Von dpa 07.05.2022 - 19:12 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein Kind braucht seine Mutter - an diesem Grundsatz gibt es Kritik.

Berlin (dpa) - Ein Baby kommt zur Welt, weint und findet Trost an der Brust. "Bonding" - so wird der erste K├Ârperkontakt zwischen Mutter und Neugeborenem genannt, ein Schritt zur k├Ârperlichen Bindung. Am Verhalten des Kindes kann die Mutter sp├Ąter im besten Fall Bed├╝rfnisse erkennen und darauf eingehen.

Doch soll sie f├╝r den Rest ihres Lebens ausnahmslos die hierarchisch wichtigste Bindungsperson f├╝r den Nachwuchs sein? Was ist mit dem Vater oder anderen Menschen im Umfeld des Kindes?

Die Erziehungsmethode, in der die Mutter auf alle Interessen des Kindes einzugehen versucht, hat ihren Ursprung in der Bindungstheorie. Die vom britischen Psychoanalytiker und Kinderpsychiater John Bowlby ausgehende Theorie ist in Kindertageseinrichtungen und einer breiten ├ľffentlichkeit hierzulande anerkannt. Sie setzt f├╝r die Entwicklung eines emotional gesunden Menschen voraus, dass er in der Kindheit genug Liebe von seiner Bindungsperson bekommt - sei es von Mutter oder Vater.

Kritik an der Bindungstheorie

Als Bindungsperson gilt der Mensch, den das Kind beispielsweise sucht, wenn es von der Schaukel gefallen ist oder um den es bei einer Trennung besonders weint, wie der Kinder- und Jugendpsychiater Karl Heinz Brisch erkl├Ąrt, ein Bef├╝rworter der Bindungstheorie. Eine solche N├Ąhe komme in etwa einem Jahr zustande, erkl├Ąrt der Professor an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversit├Ąt in Salzburg (├ľsterreich).