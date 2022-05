Als adip├Âs gelten Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von ├╝ber 30. In Deutschland ist laut Robert Koch-Institut jeder vierte Erwachsene betroffen. J├Ąhrlich lie├čen sich rund 20.000 Betroffene in Deutschland deshalb operieren, so Fink. Die Ursachen f├╝r eine Adipositas sind vielf├Ąltig. Laut Deutscher Adipositas-Gesellschaft (DAG) k├Ânnen unter anderem genetische Ursachen, Bewegungsmangel, Fehlern├Ąhrung, Schlafmangel, Stress, depressive Erkrankungen, Essst├Ârungen oder auch Medikamente eine Rolle spielen.

Aus Sicht von Experten w├Ąre f├╝r eine dauerhafte Gewichts- und Gesundheitskontrolle nach einer Magen-Operation auch eine regelm├Ą├čige Nachsorge bei ├ärzten n├Âtig. Doch hier fehle es an Kapazit├Ąten und Finanzierung. "Die wenigen spezialisierten Adipositas-Zentren k├Ânnen das nicht alleine leisten, in Hausarztpraxen fehlt h├Ąufig die Expertise - nicht zuletzt, da es an geeigneten Weiterbildungsangeboten und Nachfrage daf├╝r mangelt", sagt Oliver Huizinga, politischer Gesch├Ąftsf├╝hrer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.

Nachsorge fehlt

"Das gr├Â├čte Problem ist, dass die Patientinnen und Patienten keiner vern├╝nftigen, routinierten Nachsorge folgen, weil die Krankenkassen das nicht bezahlen. Sie fordern es zwar, bezahlen die Nachsorge aber nicht", so Raakow. Im Langzeitverlauf sei das nat├╝rlich eine Katastrophe, da sich keiner mehr so richtig um die Patienten k├╝mmere. "Mit der geplanten Beauftragung des Gesetzgebers, ein Disease Management Programm Adipositas zu schaffen, wird sich die Situation voraussichtlich wesentlich verbessern", hofft Jodok Fink.