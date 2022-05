Unterst├╝tzt werde etwa die bedeutendste s├ímische Sammlung au├čerhalb Nordeuropas im Museum Europ├Ąischer Kulturen (MEK) in Berlin-Dahlem. Dort solle die Herkunft von rund 1000 Objekten und Fotografien erforscht werden. Die S├ímen in den n├Ârdlichen Regionen Norwegens, Finnlands, Schwedens und auf der Kola-Halbinsel der Russischen F├Âderation h├Ątten w├Ąhrend der Unterdr├╝ckung durch die Nationalstaaten die meisten materiellen Zeugnisse ihrer Kultur verloren.

In einem Projekt der Universit├Ąt K├Âln gehe es um koloniales Sammlungsgut in Kunstmuseen und K├╝nstlernachl├Ąssen. Dabei sollten Artefakte aus den Sammlungen der "Br├╝cke"-K├╝nstler Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Erich Heckel und Max Pechstein genauer untersucht werden. "So soll ein Bewusstsein daf├╝r entstehen, dass nicht nur in ethnologischen Museen, sondern auch in Kunstsammlungen tausende von Objekten aus kolonialen Kontexten lagern, deren Herkunft ungekl├Ąrt - und oft auch unterhinterfragt ist", so das Zentrum Kulturgutverluste weiter.