M├╝nchen/Berlin (dpa) - Der erste Mensch, bei dem in Deutschland Affenpocken diagnostiziert worden waren, ist laut Meldung eines Krankenhauses genesen. Der 26-j├Ąhrige Brasilianer wurde nach rund zwei Wochen Behandlung symptomfrei aus der Behandlung entlassen, teilte die M├╝nchen Klinik am Dienstag mit. Ein zweiter Patient sei bereits in der Vorwoche in h├Ąusliche Isolation entlassen worden.