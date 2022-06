Schon im M├Ąrz warnten Experten angesichts w├Ąrmerer Meerestemperaturen vor einer erneuten schweren Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Seit Mai ist klar: Mehr als 90 Prozent der Riffe sind bereits betroffen. Es ist die vierte massive Bleiche seit 2016.

"Korallenbleichen wurden in allen drei Regionen des Riffs gemeldet, und das Ausma├č reicht von m├Ą├čig bis schwer", sagte Stiftungsleiterin Marsden der Deutschen Presse-Agentur. Die Korallen sto├čen bei schwierigen Bedingungen die f├╝r die F├Ąrbung sorgenden Algen ab, mit denen sie sonst zusammenleben. Gebleichte Korallen sind extrem gestresst, aber - und das ist die gute Nachricht - sie leben noch. "Wenn die Ursache ihres Stresses beseitigt wird und es beispielsweise k├╝hler wird, ist es Korallen m├Âglich, sich zu erholen."

Der Klimawandel ist die mit Abstand gr├Â├čte Bedrohung f├╝r das Great Barrier Reef und die Korallenriffe weltweit. Oft kommen aber noch andere Faktoren hinzu - so auch in Australien. "Schlechte Wasserqualit├Ąt, korallenfressende Dornenkronen-Seesterne sowie Wirbelst├╝rme und Unwetter sind ebenfalls Teil einer wachsenden Kombination von Bedrohungen", so Marsden.