Aktualisiert am 10.06.2022 - 06:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nasa gibt umfangreiche Ufo-Studie in Auftrag

Die Nasa will den vielen Berichten ├╝ber fliegende Untertassen und m├Âgliche Besuche aus dem All auf den Grund gehen. Eine neue Studie soll alle bekannten Sichtungen sammeln.

Die US-Raumfahrtbeh├Ârde Nasa hat eine neue Studie zu unidentifizierten Flugobjekten in Auftrag gegeben. Die Studie unter der Leitung des Astrophysikers David Spergel solle ab Herbst vorhandene Daten identifizieren, herausfinden, wie k├╝nftig am besten Daten gesammelt werden k├Ânnen und wie die Nasa auf Basis dieser Daten unidentifizierte Flugobjekte k├╝nftig wissenschaftlich besser verstehen k├Ânne, teilte die Beh├Ârde am Donnerstag mit.