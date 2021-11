Herzliches Wilkommen

Matthias Maurer erreicht die Internationale Raumstation

12.11.2021, 00:48 Uhr | AFP, t-online, wan

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist in der ISS angekommen. In der Nacht zum Freitag dockte die Dragon-Kapsel sicher an der Raumstation an. Derzeit wird noch der Druckausgleich vorgenommen.

Die ISS hat personellen Nachschub bekommen. Der Deutsche Matthias Maurer und drei weitere Astronauten dockten am Freitagmorgen an der ISS an, nach einem Bilderbuch-Start am Donnerstag. Die Kapsel war 22 Stunden unterwegs gewesen, bis sie sich an die Raumstation annäherte. Das Andockverfahren ist weitgehend automatisiert. Nach dem Druckausgleich will die derzeit auf der ISS stationierte Crew – der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei und die russischen Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow, die seit April auf der Raumstation sind – die Neuankömmlinge mit einer "Willkommensfeier" offiziell begrüßen.

Der 51-jährige Maurer ist nach Alexander Gerst der zweite Deutsche im Astronautenkorps der Europäischen Weltraumagentur ESA und der erste deutsche Astronaut, der an Bord einer SpaceX-Raumkapsel zur ISS fliegt. Insgesamt ist er der zwölfte Deutsche im All. Zur "Crew 3" gehören neben Maurer die US-Astronauten Raja Chari und Tom Marshburn sowie die US-Astronautin Kayla Barron. Sie sollen ein Jahr auf der ISS leben und arbeiten.