Nasa-Chef warnt vor chinesischen Mondplänen

Die chinesische Mondfahre Chang e-3 nach der Landung (Archivbild): Die Nasa ist wegen des Weltraumprogramms der Großmacht besorgt.

Das Rennen um den Weltraum ist neu entfacht. Nasa-Chef Bill Nelson f├╝rchtet gar eine Besetzung des Mondes durch China.

Nasa-Chef Bill Nelson hat vor dem chinesischen Weltraumprogramm gewarnt. "Wir m├╝ssen sehr besorgt dar├╝ber sein, dass China auf dem Mond landet und sagt: Das geh├Ârt jetzt uns, und Ihr bleibt drau├čen", sagte er der "Bild" (Samstag) und f├╝gte hinzu: "Chinas Weltraum-Programm ist ein milit├Ąrisches Weltraum-Programm."

Anders als beim "Artemis"-Programm der Amerikaner seien die Chinesen nicht gewillt, ihre Forschungsergebnisse zu teilen und den Mond gemeinsam zu nutzen. "Es gibt ein neues Rennen zum Weltraum ÔÇô diesmal mit China."

Mondstation gemeinsam mit Russland in Planung

China arbeitet daran, eigene Astronauten auf den Mond zu bringen. Mehrfach ist die Volksrepublik bereits mit Forschungsrobotern auf der Mondoberfl├Ąche gelandet und hat auch erfolgreich Mondgestein auf die Erde zur├╝ckgebracht. In den 2030er-Jahren, so hei├čt es in Berichten chinesischer Staatsmedien, soll in einem weiteren Schritt eine permanente Station auf dem Erdtrabanten entstehen. Die Forschungsstation k├Ânnte demnach gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden.

Auf die Frage, welche milit├Ąrischen Zwecke China im Weltraum verfolgen k├Ânnte, antwortete Nelson der Zeitung: "Nun, was glauben Sie, was auf der chinesischen Raumstation passiert? Sie lernen dort, wie man die Satelliten von anderen zerst├Ârt." Dar├╝ber hinaus beklagte Nelson auch den chinesischen Technologiediebstahl: "China ist gut. China ist aber auch deshalb gut, weil sie die Ideen und Technologien von anderen stehlen."

USA wollen fr├╝hestens 2025 wieder auf dem Mond landen

Mit dem "Artemis"-Programm will die US-Raumfahrtbeh├Ârde US-Astronauten, darunter auch erstmals eine Frau und ein nicht-wei├čer Mensch, zur├╝ck zum Mond bringen ÔÇô fr├╝hestens 2025. Auch ein Rover soll dann mit, und zudem sollen auf dem Mond und in dessen Umlaufbahn Au├čenposten entstehen. Vor fast genau 50 Jahre stand zum bislang letzten Mal ein US-Astronaut auf dem Mond. Insgesamt zw├Âlf Astronauten brachten die USA als bislang einziges Land mit den "Apollo"-Missionen zwischen 1969 und 1972 auf den Mond.