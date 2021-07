Kufstein

Dorsch debütiert beim FCA: 2:2 auch im zweiten Testspiel

15.07.2021, 20:19 Uhr | dpa

Mit Debütant Niklas Dorsch in der Startelf hat sich der FC Augsburg in seinem zweiten Testspiel noch ein Remis erarbeitet. Der Fußball-Bundesligist kämpfte sich am Donnerstagabend in Kufstein nach einem frühen 0:2-Rückstand zurück und wendete beim 2:2 (2:2) gegen Qarabag FK aus Aserbaidschan eine Niederlage ab.

Mit dem erst in der vergangenen Woche aus Gent verpflichteten Mittelfeldspieler Dorsch in der Anfangsformation lagen die Augsburger durch Tore von Patrick Andrade (26. Minute) und Jaime (28.) nach nicht mal 30 Minuten hinten. Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw (37./ Handelfmeter) und Angreifer Florian Niederlechner (45.) glichen für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl aber noch vor der Halbzeit aus.

Der Augsburger Coach nahm nach der Pause mehrere Wechsel vor, unter anderen verließ Dorsch nach einer guten Stunde den Platz, ein Treffer gelang den in der Schlussphase drängenden Augsburgern nicht mehr. In seinem ersten Test hatte sich der FCA, der im Trainingslager in Walchsee in Tirol ist, ebenfalls mit 2:2 vom Hamburger SV getrennt. Ihren letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Greifswalder FC am 7. August bestreitet Weinzierls Mannschaft gegen Cagliari Calcio eine Woche zuvor.