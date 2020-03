Die wichtigsten aktuellen News aus Berlin

LIVEHauptstadt-Ticker

Bei einem nächtlichen Brand in Neukölln sind drei Fahrzeuge zerstört worden. Die Autos fingen am Dienstag gegen 2.19 Uhr in der Elbestraße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Flammen wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Dienstagmorgen noch unklar.

Vielleicht wird es in den kommenden Tagen und Wochen schmutziger auf Berlins Straßen. Denn wie die Berliner Stadtreinigung BSR nun mitteilte, könne es bei der Straßenreinigung zu Einschränkungen kommen. Die Gründe nannte das Unternehmen allerdings nicht. "Die BSR bittet die Bürgerinnen und Bürger, mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass Fahrbahnen, Gehwege und Plätze nicht verschmutzt werden", hieß es.

Auch bei der Sperrmüllabholung könne es zu Einschränkungen kommen. Neue Aufträge werden nicht mehr angenommen. Das Unternehmen bemühe sich aber, bereits erteilten Aufträgen nachzukommen.

Bei der Müllabfuhr hingegen gebe es keine nennenswerten Einschränkungen. "Es kann aber zu Verschiebungen des Abfuhrtages von Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen kommen", teilte die BSR weiter mit.

Gehören Sie auch zu denjenigen, die ihre Kinder nun zu Hause betreuen müssen? Ab heute sind nun Schulen und Kitas in Berlin wegen der Coronavirus-Pandemie zu – und bleiben es bis voraussichtlich zum 19. April.

Wenn Sie und Ihr Partner allerdings einen systemrelevanten Beruf ausüben, dann haben Sie einen Anspruch auf eine Notbetreuung. Dazu zählen:

Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

Justizvollzug

Krisenstabspersonal

Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)

Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, Apotheken)

Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich

Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdienste

Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert

Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung

Das notwendige Formular finden Sie, in mehreren Sprachen, bei der Senatsverwaltung für Bildung. Hier geht es lang:

