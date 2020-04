LIVEHauptstadt-Ticker

Zahl der Corona-Fälle in Berlin gestiegen – insgesamt 56 Tote

14.04.2020, 07:40 Uhr

In Berlin musste die Polizei in der Nacht zu Montag zu einer Party ausrücken. Trotz ausdrücklicher Kontaktverbote wegen der Corona-Krise hat eine Jugendliche eine Geburtstagsparty in Berlin-Mitte veranstaltet. Mit 31 Gästen wollte sie in ihr 17. Lebensjahr reinfeiern, wie die Polizei über Twitter mitteilte. Die Mutter des Mädchens habe offenbar sogar eigens für die Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment angemietet.

Die Polizei löste die Feier noch in der Nacht auf, nachdem sie einen Hinweis bekommen hatte, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte.

Am Berliner Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 50-Jährigen, der in einem Angelverein über Jahre mehrere Jungen sexuell missbraucht haben soll. Dem damals ehrenamtlichen Jugendwart werden 350 Missbrauchsfälle zwischen Sommer 2012 und Oktober 2019 zur Last gelegt. Zu den Taten soll es laut Gericht auf dem Gelände des Vereins in Kladow sowie auf Booten gekommen sein. In einigen Fällen soll der Angeklagte auch Gewalt angewendet haben.

Ein Autofahrer ist bei der Flucht vor der Polizei im Stadtteil Wedding mit seinem Wagen gegen ein Haus gekracht. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag. Der 20-Jährige war demnach mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und ohne Führerschein unterwegs. Der Mann kam mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, entließ sich aus diesem laut Polizei jedoch später selbst. Ein Beifahrer und ein weiterer Insasse seien unverletzt geblieben.

Die Zahl der Menschen in Berlin, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 56 gestiegen. Das waren fünf Fälle mehr als am Vortag. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mitteilte, erhöhte sich die Zahl der mit dem neuartigen Virus nachweislich Infizierten auf 4.667 Fälle. Das waren 84 mehr als am Tag zuvor. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden den Angaben zufolge 568 Patienten, 141 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt.

