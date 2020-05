LIVEHauptstadt-Ticker

Polizei kontrolliert Corona-Regeln während Union-Heimspiel

15.05.2020, 08:16 Uhr | dak, dpa

Polizeikräfte am Eingang zum Spielfeld in der Alten Försterei: In Corona-Zeiten liegt der Schwerpunkt der Polizei auf der Umgebung des Stadions. (Quelle: Bernd König/Archivbild/imago images)