Berliner Senat will neue Corona-Hilfen für Wirtschaft beschließen

Eine Frau arbeitet in Berlin in der Fertigungshalle eines Kunstoffverarbeiters: Heute will der Senat neue Corona-Hilfen für die Wirtschaft beschließen. (Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)

Erneut haben in der Nähe des Rathauses Neukölln Autos in den frühen Morgenstunden gebrannt. In der Donaustraße griff das Feuer von einem Wagen auf einen anderen über, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Zudem sei in der Straße versucht worden, ein weiteres Fahrzeug in Brand zu setzen. Polizei und Feuerwehr meldeten zusätzlich ein brennendes Auto in der Schönstedtstraße, die an die Donaustraße angrenzt.

Bereits in der vergangenen Nacht hatten mehrere Fahrzeuge in Neukölln gebrannt, darunter auch in der Donaustraße. In der Hauptstadt brennen nachts immer wieder Autos. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen.

Der Berliner Senat will heute auf einer Sondersitzung ein weiteres Hilfsprogramm für die Wirtschaft wegen der Corona-Krise beschließen. Es umfasst im Kern Zuschüsse für Unternehmen mit mehr als 10 und bis zu 250 Beschäftigten. Der Senat erfüllt damit nach langen Debatten eine Forderung, die Wirtschaftsverbände schon frühzeitig in der Corona-Pandemie vorgebracht hatten.

In den vergangenen Monaten hatte der Senat vor allem auf Zuschüssen für Kleinstunternehmen gesetzt. Größere Firmen erhielten verschiedene Kreditangebote und nur in Ausnahmefällen Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sah hier zunächst den Bund in der Pflicht.

Nun steht frisches Landesgeld zur Verfügung. "Das Parlament hat uns zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, 500 Millionen Euro, das wollen wir möglichst schnell umsetzen, damit die betroffenen Unternehmen davon auch profitieren können", hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag dazu erklärt. Nach seinen Worten soll das Programm auch einen "namhaften Betrag" für Kulturinstitutionen umfassen, die in der Krise schwer zu leiden hätten.

Beschäftigte des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof wollen heute mit einer Menschenkette gegen die geplanten Filialschließungen in der Hauptstadt protestieren. "Wir kämpfen mit den Beschäftigten für den Erhalt der Kaufhausstandorte", teilte Erika Ritter, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel, mit. Es würden mehrere hundert Mitarbeiter am Karstadt-Standort auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding erwartet.

Insgesamt plant das zur österreichischen Signa-Holding gehörende Unternehmen, sechs von elf Warenhäusern in Berlin zu schließen. Ebenfalls dichtmachen soll der Standort in Potsdam sowie eine Karstadt-Sports-Filiale in Berlin-Charlottenburg. Von den geplanten Schließungen bei Karstadt-Kaufhof in Berlin könnten nach Gewerkschaftsangaben rund 1.000 von etwa 2.100 Beschäftigten betroffen sein. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

