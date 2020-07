JVA Moabit

Häftling stirbt bei Feuer in Berliner Gefängniszelle

24.07.2020, 07:28 Uhr | dpa

Blick auf die Gefängnismauer der JVA Moabit: Ein Häftling ist hier durch ein Feuer in seiner Zelle gestorben. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

In einem Gefängnis in Berlin-Moabit ist ein Häftling bei einem Brand in seiner Zelle ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten wiederholt versucht, den Mann zu reanimieren – vergeblich.

Bei einem Brand in einem Berliner Gefängnis ist in der Nacht zum Freitag ein Häftling gestorben. Trotz wiederholter Reanimationsversuche sei es nicht gelungen, den Mann wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit.

In dem Zimmer des Toten in der JVA Moabit brannten nach Angaben der Feuerwehr Einrichtungsgegenstände, die jedoch zügig gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.