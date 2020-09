Spazierte durch Pankow

Berliner Polizei fängt Schwein ein

08.09.2020, 09:49 Uhr | t-online

Ein Hausschwein: Die Polizei hat in Berlin-Pankow ein ähnliches Exemplar eingefangen. (Quelle: Kickner/Symbolbild/imago images)

Die Berliner Polizei hat im Bezirk Pankow ein Hausschwein eingefangen und dem Besitzer zurückgebracht. Zuvor lief es durch den Nordosten der Hauptstadt.

"Sammy" ist ausgebüchst und durch den Berliner Nordosten spaziert. Streifenpolizisten haben die Sau in Pankow eingefangen und an ihren Besitzer übergeben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

🐷Sauerei in #Pankow🐷

Hausschwein "Sammy" hatte echt Schwein, als es heute Morgen unvorsichtigerweise auf der Dietzgenstr. herumlief und dabei eine Streife unseres #A13 traf. Die Kollegen fingen es ein und übergaben die Sau dem Besitzer.

^tsm pic.twitter.com/wfSNcZGQ7i — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 8, 2020

Zuvor war das Hausschwein über die Dietzgenstraße im Berliner Bezirk Pankow gelaufen. Dabei habe es im morgentlichen Verkehr "echt Schwein" gehabt.

"Zugriff" war – wie ein Bild der Behörde vermuten lässt – in einem Berliner Vorgarten. Darauf ist zu erkennen, wie sich zwei Polizisten dem Schwein mit einer Konstruktion aus einem Stab und einem Netz nähern.