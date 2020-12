Letzter Flug aus London

Bei Ankunft in Berlin: "Können Sie nicht rein lassen"

Ein Ryanair-Flugzeug landet am Flughafen BER: Eine Maschine der irischen Fluggesellschaft war die letzte, die vor dem Flugverbot in Berlin landete. (Quelle: Frank Sorge/Symbolbild/imago images)

Wegen einer Mutation des Coronavirus dürfen Flüge aus Großbritannien nicht mehr in Deutschland landen. t-online hat mit einem Passagier der letzten Maschine aus London nach Berlin gesprochen.

Eigentlich wollte Tom Nuttall die Feiertage in Großbritannien verbringen. Nuttall ist Chef des Berliner Büros der Zeitung "The Economist". Er wohnt und arbeitet in Berlin. Seine größte Sorge war – bis Sonntagfrüh –, dass er bei einem harten Brexit wieder ohne Probleme nach Deutschland einreisen kann. Dann haben die ersten Länder Einreisen aus Großbritannien verboten, weil sich dort eine Mutation des Coronavirus verbreitet.

Als sich am Sonntag die Informationen verdichteten, dass auch Deutschland ähnlich strenge Restriktionen verhängen könnte, bucht er noch für den gleichen Tag einen Flug aus London nach Berlin. Es wird der letzte Flug von der Insel in die deutsche Hauptstadt sein. t-online hat mit dem Journalisten über seine Erlebnisse gesprochen.

Schon die Atmosphäre am Flughafen in London ist angespannt gewesen, sagt Tom Nuttall. "Kurz zuvor war ein Flug nach Italien kurzfristig abgesagt worden." Beim Boarding der Ryanair-Maschine nach Berlin war er "erleichtert". Er dachte aber schon, dass es zu Problemen bei der Einreise nach Deutschland kommen könne. Und so war es dann auch:

Darf er einreisen – oder nicht?

"Die Ankommenden wurden am Flughafen BER in drei Gruppen aufgeteilt": Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, Personen, die einen frischen negativen Corona-Test vorweisen konnten und den Rest. "Economist"-Journalist Nuttall gehörte zu diesem Rest. "Vor der Passkontrolle wurden wir ohne weitere Informationen und sehr eng gedrängt warten gelassen."

Als er schließlich mit der Polizei sprechen konnte, wurde es noch beunruhigender: "Wenn Sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, dann können wir Sie nicht einreisen lassen und Sie müssen zurück nach Großbritannien", sollen die Beamten gesagt haben. Die Staatsbediensteten schienen aber auch verwirrt aufgrund der Informationslage. Er mache ihnen aber keine Vorwürfe.

Weil er einen deutschen Wohnsitz vorweisen konnte, durfte schließlich auch Tom Nuttall den Flughafen BER verlassen und zu seiner Berliner Wohnung fahren. "Ich werde die Feiertage in Selbstisolation verbringen und bemühe mich um einen Corona-Test." Am Flughafen wurde ihm gesagt, er solle sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden.

77 Reisende aus Großbritannien sollen noch am Flughafen BER festsitzen. Laut Bundespolizei handelt es sich überwiegend um Personen mit polnischer Staatsangehörigkeit. Sie mussten wohl auf die Öffnung der Corona-Teststation am Montagmorgen warten, wie Tom Nuttall berichtete.