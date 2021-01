Mit Musik, ohne Maske

Video zeigt tanzende Pöbler in Berlin – erneuter "Querdenken"-Rave

11.01.2021, 17:25 Uhr | t-online

In Berlin sorgen Gegner der Corona-Maßnahmen erneut für verstörende Bilder: Mitten im Lockdown versammelten sie sich "Querdenker" auf dem Alexanderplatz – um gegen die Politik zu wettern.

Mitten im Lockdown hatten sich bereits in den vergangenen Wochen Kritiker der Corona-Maßnahmen auf dem Alexanderplatz in Berlin versammelt – um zu tanzen und zu pöbeln. Am Wochenende kamen erneut Menschen auf dem Platz zusammen. An der Spitze sollen es 200 Teilnehmer gewesen sein, sagte die Polizei am Montag zu t-online. Die Versammlung wurde 17.30 Uhr von der Polizei aufgelöst, laut Angaben "friedlich". Doch die Bilder der erneuten "Querdenken"-Versammlung sorgen Tage später für Empörung. t-online liegt ein Video der Veranstaltung vor, das Sie oben im Text oder hier sehen können.



Darin sind Menschen zu sehen, die auf dem Platz zu Musik tanzen – teils mit Abstand, aber meist ohne Maske. Eigentlich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem sonst viel besuchten Alexanderplatz Pflicht. Das scheinen die Teilnehmer zu ignorieren. "Die Maske ist das Zeichen der Gehorsamkeit, der Anpassung an die Autorität des Systems", ruft eine Frau von der Bühne ins Mikrofon.



"Panik, Angst und Hysterie – so viel Lügen gab's noch nie" singt ein Mann in dem Video-Zusammenschnitt weiter. Auch zu sehen: Das Jüdische Forum kritisiert ein auf der Versammlung beobachtetes Plakat mit der Aufschrift "Totale Hygiene". Es verharmlose NS-Verbrechen. Das Jüdische Forum ist ein gemeinnütziger Verein. Es widme sich der "Stärkung des demokratischen Staatswesens als auch dem Kampf gegen Antisemitismus", heißt es auf seiner Website.

Im Video ist auch zu sehen, wie die Polizei aufruft, Abstand einzuhalten. Doch die Teilnehmer gehen kaum darauf ein. Laut Angaben eines Polizeisprechers war die Versammlung angemeldet. Als die Teilnehmer nicht auf die Aufforderung des Veranstaltungsleiters, Maske zu tragen und Abstand zu halten, reagierten, habe die Polizei das Zusammentreffen aufgelöst. Zuvor hatte die Leitung ein Hygiene-Konzept eingereicht. Die Polizei schließt nicht aus, dass die "Querdenker" sich am kommenden Samstag erneut auf dem Alexanderplatz eine Versammlung anmelden.



Das gesamte Video sehen Sie hier oder am Beginn des Artikels.