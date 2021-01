Wohnhaus evakuiert

Laute Explosion in Berlin-Schöneberg

20.01.2021, 08:28 Uhr | dak, t-online

In Berlin-Schöneberg sind Anwohner von einem lauten Knall geweckt worden. Eine Person ist leicht verletzt worden. Etwa 50 Menschen wurden von der Feuerwehr betreut.

Anwohner in der Fritz-Reuter-Straße in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht auf Mittwoch von einer Explosion geweckt worden. Eine Person soll durch umherfliegende Teile verletzt worden sein, schrieb die Polizei am Morgen auf Twitter. Auch Fensterscheiben und Fahrzeuge wurden durch Trümmer beschädigt. Zuerst berichtete die "B.Z.".

Wie die Berliner Feuerwehr gegenüber t-online bestätigte, wurden sie von der Polizei angefordert. Zwei Häuser wurden vorübergehend evakuiert. Etwa 50 Anwohner wurden von den Einsatzkräften in einem Wärmebus betreut. Die Ursache der Explosion ist laut "B.Z." derzeit noch unklar.



Kriminaltechniker des Landeskriminalamts haben den Explosionsort untersucht. Der detonierte Gegenstand soll an einer Baustelle abgelegt worden sein. Die Kripo ermittelt. Die Nachbarschaft sei auch am Morgen noch weiträumig abgesperrt gewesen.