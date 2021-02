Mehr als 30.000 Zweitimpfungen

Corona-Impfungen in Berliner Pflegeheimen fast abgeschlossen

17.02.2021, 18:03 Uhr | dpa

In Berlin sind fast alle Bewohner von Pflegeheimen schon gegen das Coronavirus geimpft. An einigen Stellen gibt es noch Nachbesserungsbedarf, dafür sind mobile Impfteams im Einsatz.

Die Ende Dezember gestartete Corona-Impfkampagne in den Berliner Pflegeheimen ist nach Angaben der Gesundheitsverwaltung weitgehend abgeschlossen. Etwa 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seien einmal und weit über 70 Prozent zweimal gegen Corona geimpft worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf dpa-Anfrage.

Die Differenz zwischen Erst- und Zweitimpfung sei darauf zurückzuführen, dass manche Menschen zwischenzeitlich erkrankt oder in ein Krankenhaus gekommen seien und so zunächst keine zweite Spritze bekommen hätten. "Hier arbeiten wir jetzt nach", so der Sprecher. Einige mobile Impfteams seien deshalb nun nochmals in Pflegeheimen unterwegs. Andere Teams impften nunmehr Menschen in Pflege-WGs.

Laut Robert Koch-Institut wurden in Berlin bis einschließlich Dienstag 38 422 Pflegeheimbewohner einmal gegen Corona geimpft. 30.246 von ihnen erhielten die für eine Immunisierung wichtige Zweitimpfung.