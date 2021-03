Vietnamesinnen eingeschleust

Razzia wegen mutmaßlicher Zwangsprostitution in Berlin

17.03.2021, 09:33 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Bundespolizei stehen in Berlin-Lichtenberg auf einem Parkplatz und bereiten sich auf eine Razzia vor: Bei der Razzia gegen Schleuser, denen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorgeworfen wird, durchsuchten Beamte zahlreiche Wohnungen in Berlin und sowie in anderen Städten. (Quelle: Zinken/dpa)