Mutter und Tochter aus Pkw geholt

Polizei schlägt Autoscheibe bei Kontrolle ein

10.04.2021, 12:37 Uhr | dpa

Das Brandenburger Tor bei Nacht: Eine Frau ist unerlaubterweise auf den Pariser Platz gefahren, was einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. (Quelle: C.Hardt/Future Image/Symbolbild/imago images)

Die Berliner Polizei wollte eine 44-jährige Autofahrerin kontrollieren, weil sie unerlaubterweise auf den Pariser Platz in Berlin gefahren sein soll. Sie kooperierte jedoch nicht und wurde aus ihrem Fahrzeug geholt.

Die Berliner Polizei hat am Brandenburger Tor gewaltsam ein Auto geöffnet, weil die Fahrerin sich nicht kontrollieren lassen wollte. Die 44-Jährige war zuvor am Freitagnachmittag trotz Verbotsschilder auf den Pariser Platz gefahren, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Eine Aufforderung, zur Kontrolle rechts heranzufahren, habe die Frau zunächst ignoriert. Stattdessen soll sie die Sicherheitskräfte mit einem Handy gefilmt haben.

Nach Diskussionen durch einen Spalt der Fahrerscheibe habe auch ihre 16-jährige Tochter im Wagen begonnen, die Polizisten zu filmen. Die Fahrerin habe sich geweigert, den Motor abzustellen und ihren Führerschein sowie Fahrzeugpapiere zu zeigen, hieß es weiter. Sie fuhr dann doch noch an den Straßenrand. Trotz eingetroffener Polizeiverstärkung blieb die Frau mit Tochter im geschlossenen Wagen sitzen und verweigerte die Kontrolle.

Richter ordnete "Öffnung" des Autos an

"Sie fragte immer wieder, warum sie kontrolliert werde und die Polizisten erklärten es ihr. Danach ging es wieder von vorne los", sagte ein Polizeisprecher. Mit einem richterlichen Beschluss zur zwangsweisen Öffnung schlugen die Beamten schließlich die hintere linke Seitenscheibe ein. Die 44-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geholt und gefesselt, auch ihre Tochter musste aussteigen.

Das Auto wurde durchsucht, die Handys beschlagnahmt. Mutter und Tochter müssen sich nun wegen Verdachts auf Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten. Gegen die Frau wird auch wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz, das Personalausweisgesetz sowie gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.