Gewalteskalation in Nahost

Drei Anti-Israel-Demos ziehen durch Berlin

15.05.2021, 14:41 Uhr | t-online

Seit Beginn der Woche eskaliert die Gewalt im Gaza-Streifen. Die Hamas feuern Raketen auf Israel ab, die israelische Luftwaffe antwortet mit Luftangriffen. In Berlin gehen nun drei Pro-palästinensische Gruppen auf die Straße.

Pro-palästinensische Demonstranten sind am Samstag in Berlin vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahost-Konflikt zu Protesten auf die Straße gegangen. Rund 120 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Hermannplatz und zogen zum Rathaus Neukölln. Der Umzug sei friedlich verlaufen. Die Demonstrierenden forderten "Freiheit für Palästina" und erinnerten an die "Nakba" (deutsch: Katastrophe) –die Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Den gleichen Weg will zwei Stunden später, ab 15 Uhr, auch eine zweite Versammlung einschlagen. Ab 16 Uhr wollen dann 250 angemeldete Demonstrierende vom Oranienplatz zum Hermannplatz ziehen.

"Unerträgliche" Angriffe auf jüdische Einrichtungen

Die evangelische und die katholische Kirche in Berlin und Brandenburg verurteilten unterdessen Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland als "unerträglich". Es sei nicht hinnehmbar, dass Synagogen und jüdische Einrichtungen bedroht, verunglimpft und angegriffen würden, erklärten der evangelische Landesbischof Christian Stäblein und der katholische Erzbischof Heiner Koch gemeinsam.

"Kein Freiticket für antisemitische Hassrede und Gewalt"

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI), Memet Kilic, hat die antisemitischen Angriffe auf Synagogen in Deutschland und judenfeindliche Parolen auf Demonstrationen scharf verurteilt. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die in Deutschland garantiert sei, sei kein "Freiticket für antisemitische Hassrede und Gewalt", sagte Kilic am Samstag.

Gleichzeitig wies Kilic darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt in den vergangenen Tagen auch die Stimmung gegenüber Muslimen und Migranten "rauer und rücksichtloser" geworden sei. Der Nahost-Konflikt dürfe keinen "Alibi-Raum für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Übergriffe" gegenüber Migrantinnen und Migranten bieten, warnte Kilic. Er appellierte an alle Seiten, demokratische Grundwerte zu wahren.