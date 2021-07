Berlin

Wahlausschuss entscheidet über Zulassung der Landeslisten

30.07.2021, 03:12 Uhr | dpa

Der Berliner Landeswahlausschuss entscheidet heute über die Zulassung der Landeslisten von Parteien für die Bundestagswahl (10.00 Uhr) und die Abgeordnetenhauswahl (13.00 Uhr). Beide Wahlgänge stehen am 26. September an. Bei der Bundestagswahl wollen in Berlin 26 Parteien mit einer Landesliste antreten. Bei der Wahl des Abgeordnetenhauses hoffen 34 Parteien auf Wählerstimmen. Allerdings haben nicht alle eine einheitliche Landesliste: SPD, CDU und FDP etwa haben sich für Bezirkslisten entschieden. Um für Wahlen zugelassen zu werden, müssen Parteien bestimmte Kriterien erfüllen.